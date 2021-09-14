Son dakika haberi: Başkan bulamayınca taraftarlar kulübün "cenazesini" kaldırdı

Başkan bulamayınca taraftarlar kulübün "cenazesini" kaldırdı

Karasu spor taraftarından tabutlu protesto

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinin ilk futbol takımı olan Karasuspor, iki kez düzenlenen kongrede başkan çıkmaması üzerine kayyuma kaldı. Beraberinde Karasuspor'un ligden düşmesi ile taraftarlar Atatürk Bulvarı'nda takımın renkleri ile kaplanmış tabut ile protesto yürüyüşü gerçekleştirdiler.

1955 tarihinde kurulan Karasuspor, tarihinde bir ilk yaşadı. Karasuspor Kulübü eski Başkanı Yüksel Mazlum, başkanlığa devam etmeyeceği gerekçesiyle kongreye gitme kararı almıştı. 25 Ağustos tarihinde kongreye giden takım, aday çıkmaması ve çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 1 Eylül'de tekrar kongreye gitmişti. Gerçekleştirilen iki kongre sonrası aday çıkmayınca kayyuma kalan ve kulübün Karasu Belediyesi'ne teslim edilmesi gündeme gelen Karasuspor'un ligden düşmesi ile taraftarlar Atatürk Bulvarı'nda protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Taraftarların sarı-kırmızı renklerle kaplanmış tabutu anıta bırakması ve "66 yıllık efsane, rezil oldu sizinle" yazılı pankart açması da dikkat çekti. Protesto boyunca polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol da bizzat ekiplerin başında yer aldı.

Kulübü desteklemek belediyenin görevleri arasında

Atatürk anıtı önünde toplanan taraftar grubu, Karasuspor taraftarları adına basın sözcüsü Mertcan Yılmaz tarafından açıklaması okundu. Okunan açıklamada, "Sarı kırmızılı çınar, sahipsiz kalmış ve lige katılamamıştır. Karasu'nun özellikle hafta sonları en büyük etkinliği olan Karasuspor maçları artık bir yıl boyunca olmayacak, tribünler sessizliğe gömülecek. Yol, su temizlik gibi spora katkı sunmak da kulübü desteklemek de belediyenin görevleri arasında. Belediyenin yasal bütçesi içinde de spora destek harcaması var. Yakın zamanda ilçemizin belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'İlçemizde spor sadece futbol değil' demecine yer vermiştir. Biz Dişçi Dursunların, Tuncay Püsküllerin, Sinyor Yaşarların, Atom abinin, Karabatak Şakir'in, Turan Aslan'ın, Kıvırcık Kaptan'ın ruhunun sızlamaması için buradayız. Bu şehrin en büyük markasını kimse yok edemez. Altın yere düşmekle değer kaybetmez. Son sözümüz şudur: Herkes gelir gider, Karasuspor kalır! Herkes yok olur, Karasuspor yok olmaz" sözlerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından taraftarlar, bulvar boyunca tezahüratlar eşliğinde yürüyüş yaptı.