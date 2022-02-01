Son dakika haberi | Başkan Altay 2022 Hububat desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

KONYA (İHA) - Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hububat üreticilerinin girdi desteklerini geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hububat üreticisine verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Binlerce yıldır tarımın ve üretimin merkezi konumunda bulunan Konya'nın, bugün de Türkiye'nin tahıl ambarı olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Konya olarak büyük Türkiye'nin inşasına önemli katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Tarımsal üretimin özellikle pandemi döneminde öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımız, 2022 yılı için planlanan tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkarma kararı aldıklarını; hububat üreticilerinin girdi desteklerini geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artırdıklarını açıkladı. Her zaman çiftçinin ve üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çiftçimiz üretmeye devam ettikçe hem devletimiz hem de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her zaman onlara destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

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