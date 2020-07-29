Son dakika haberi! Başkan Akgün, Vecdet Öz'ü acı gününde yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Başkan Akgün, Vecdet Öz'ü acı gününde yalnız bırakmadı

Son dakika güncel haberi... Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, babası Recep Öz'ü kaybeden Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz'ün acısını paylaştı.

Son dakika haberi! Başkan Akgün, Vecdet Öz'ü acı gününde yalnız bırakmadı
29.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:14

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, babası Recep Öz'ü kaybeden Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz'ün acısını paylaştı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz'ün dün vefat eden babası Recep Öz (90) son yolculuğuna uğurlandı. Acı gününde Vecdet Öz'ü yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Öz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Gülvadi Mezarlığı'na defnedildi

Bahçeşehir Ebusuud Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından merhum Recep Öz, Esenyurt Gülvadi Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Başkan Akgün'ün yanı sıra Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Nevzat Sezen, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral da katıldı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı Dünya
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu 3. Sayfa
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
İzmir'de park kavgasında şiddet uygulanan kadın ölümden döndü
İzmir'de park kavgasında şiddet uygulanan kadın ölümden döndü
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi
Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Leicester City, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'i gündemine aldı
Leicester City, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'i gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Özlem Zengin İlhan Cihaner Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Dilan Çıtak Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Başkan Akgün, Vecdet Öz'ü acı gününde yalnız bırakmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 14:43:12. #1.15#
title