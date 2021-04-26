Son dakika haberi... Başbakan Johnson'ın üçüncü karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih edeceğini söylediği iddiası
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Son dakika haberi... Başbakan Johnson'ın üçüncü karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih edeceğini söylediği iddiası

Son dakika haberi... Başbakan Johnson'ın üçüncü karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih edeceğini söylediği iddiası
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü kez karantinaya girmek yerine binlerce cesedin üst üste yığılmasını tercih edeceğini söylediği öne sürüldü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü kez karantinaya girmek yerine binlerce cesedin üst üste yığılmasını tercih edeceğini söylediği öne sürüldü.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Başbakan Yardımcısı Michael Gove, bir toplantı sırasında Kovid-19 baskısı altındaki hastaneleri korumak için askerlere ihtiyaç duyulacağına ilişkin uyarıda bulundu.

Kasım ayında istemediği halde ikinci kez karantina kararı alan Johnson, bunun üzerine iddiaya göre "Artık başka karantina yok. Binlerce ceset üst üste yığılsın." dedi.

Bu sözlere rağmen Başbakan, Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve öldürücü olan bir türünün vakalar ve can kayıplarını artırması nedeniyle ocak ayında üçüncü karantinayı ilan etmek zorunda kaldı.

İddia yalanlandı

Öte yandan Başbakanlık, "başka bir yalan" olarak nitelediği iddiayı reddederken, gazeteye konuşan kaynakların iddialarının arkasında durduğu vurgulandı.

Sky News'e konuşan Savunma Bakanı Ben Wallace da, iddianın doğru olmadığını söyledi. İddianın hemen hemen herkes tarafından kategorik olarak reddedildiğini kaydeden Wallace, "Şimdi bu dedikodu hikayelerinin bir tür komedi bölümüne giriyoruz. İsimsiz olaylardan bahseden isimsiz danışmanlardan oluşan isimsiz kaynaklar." dedi.

Yazışmaları sızdırılmıştı

İddia, Başbakan'ın Dyson firmasının sahibi James Dyson ve Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman ile yazışmalarının basına sızdırılmasının ardından geldi.

Yazışmalarda Dyson'ın Johnson'dan solunum cihazı üretmek için İngiltere'ye gelecek olan personelinden ek vergi alınmamasını istediği belirtilmişti.

Muhammed bin Selman da, Premier Lig'in Suudi Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ın satışına izin vermemesi üzerine Johnson'dan konuya müdahale etmesini istemişti.

İngiliz basınına konuşan Başbakanlık kaynakları, metinleri Johnson'ın eski baş danışmanı Dominic Cummings'in sızdırdığını öne sürmüş, Cummings ise bu iddiayı yalanlayarak hükümeti "yetersizlikle" suçlamıştı.

Öte yandan Johnson'ın, Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilatıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Cummings, Johnson'ın, dairesinin Muhafazakar Parti'ye yakın iş insanlarının bağışlarıyla yenilenmesi için muhtemelen yasa dışı olan ve gizli bir plan hazırladığını iddia etmişti.

Ancak Başbakanlık, dairenin yenilenmesinin maliyetini Johnson'ın kendisinin karşıladığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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