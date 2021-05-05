Son dakika haberi... Başakşehir polisinden sosyal uygulama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Başakşehir polisinden sosyal uygulama

Son dakika haberi... Başakşehir polisinden sosyal uygulama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Haftası kapsamında farklı bir çalışmaya imza attı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Haftası kapsamında farklı bir çalışmaya imza attı. Trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla ilçe genelinde çevirme yapan ekipler, sürücülere "Annem hep yanımda, kemerim hep aklımda" broşürleri dağıttı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri bu kez trafikte güvenliğe dikkat çekmek için çevirdi. 1-7 Mayıs Trafik Haftası kapsamında trafik ekipleri, ilçe sınırları içerisinde sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Kadın sürücülerin anneler günü de kutlandı

Sürücüleri tek tek durdurarak trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Başakşehir Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kemer takan sürücülere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Dağıtılan broşürlerde "Annem hep yanımda, kemerim hep aklımda" sloganı dikkat çekerken uygulama kapsamında kadın sürücülerin anneler günü de kutlandı.

Trafik kazalarına dur de

Öte yandan trafik düzeni ve güvenliğine dikkat çekmek ve duyarlılığı artırmak için İçişleri Bakanlığınca hazırlanan bir video klip hazırlandı. Ecem Özkaya, Haluk Levent, Mürsel Aktaş, Selma Evlimen, Serdar Evlin, Temmuz Karikutal ve Yasemin Usta gibi sevilen isimlerin yer aldığı videoda, trafik kurallarına uymayanları birlikte uyaralım mesajı verildi.

Klipte yer alan tüm isimler, "Kendi farkındalık videonu çekerek videonun sonunda kırmızı kalemle avucunun içerisine dur yazarak #TrafikKazalarınaDurDe etiketi ile sosyal medya hesabında paylaşabilir, herkesi bu farkındalığa davet edebilir, bize destek olabilirsin. Hadi sen de tıpkı benim gibi trafik kazalarına dur de" çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Başakşehir polisinden sosyal uygulama
Son dakika haberi... Başakşehir polisinden sosyal uygulama
Son dakika haberi... Başakşehir polisinden sosyal uygulama
Son dakika haberi... Başakşehir polisinden sosyal uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
HES kodu bu kez koronalıyı değil hırsızı yakalattı! Otobüse binince yakayı ele verdi
HES kodu bu kez koronalıyı değil hırsızı yakalattı! Otobüse binince yakayı ele verdi
HES kodundan bu kez hırsızlık tespit edildi! İstanbulkart'ı ele verdi
HES kodundan bu kez hırsızlık tespit edildi! İstanbulkart'ı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Başakşehir polisinden sosyal uygulama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:01:06. #1.16#

title