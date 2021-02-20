Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor
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Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor

20.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:21
Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor

1 Mart'tan itibaren tüm şehirlere vaka sayısının durumuna göre normalleşme süreci başlayacak, beklenen düşüşün görülmediği şehirlerde ise kısıtlamalar devam edecek. Bartın Valiliği verileri değerlendirerek 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor


ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEM

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

65 YAŞ ÜZERİ İÇİN PAZAR KISITLAMASI KALKACAK

65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.

Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor
Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor
Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor
Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor
Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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