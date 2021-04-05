Son dakika haberi | Bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Bartın'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Bartın'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, merkez ilçeye bağlı Yanaz köyünde Güney Afrika mutant virüsü vakalarının artış gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, virüsün yayılım hızının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla köyün tamamının ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı