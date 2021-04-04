İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan araçtan yola savrulan sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan araçtan yola savrulan sürücü hayatını kaybetti. Kazada araç içerisinde sıkışan yolcu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Kemalpaşa Çevreyolu Bornova viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Erkan idaresindeki 35 ARL 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyerlere çarpıp savrularak durabildi. Çarpmanın etkisi ile sürücü Ali Erkan camdan yola fırlarken, araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Didem N. bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Didem N.'yi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Öte yandan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü konumunda bulunan ve kazada camdan yola fırlayan Ali Erkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen trafik, kazaya karışan aracın çekilmesi sonrası normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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