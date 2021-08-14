Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 68 şahsa gözaltı
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Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 68 şahsa gözaltı

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 68 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi ve Narkotik polislerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 36 şüpheli şahıs...

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi ve Narkotik polislerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 36 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Manyas ve Susurluk İlçelerinde 12.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 32 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait 8 fişek, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve buna ait 21 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 11.08.2021-12.08.2021 tarihlerinde yapılan çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bigadiç, Edremit ve Gönen, İlçelerinde 36 şüpheli şahıs yakalanmış, 5 şahıs sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanmış, 31 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1 adet tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 2 kg 31,97 gram bonzai, 947,99 gram metamfetamin, 2 bin 8 adet ecstasy hap, 49 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 68 şahsa gözaltı
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 68 şahsa gözaltı
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 68 şahsa gözaltı
Son dakika haberi! Balıkesir'de polisten 68 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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