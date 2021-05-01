Son dakika haberi... Balıkesir'de lokantadaki patlama anı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi... Balıkesir'de lokantadaki patlama anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberi... Balıkesir'de lokantadaki patlama anı güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana gelen olayın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana gelen olayın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu oluşan patlamada zarar gören 30 iş yerindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Vali Şıldak'a, Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir AFAD Müdürü Bayram Şahin, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız ve Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Sakbaş eşlik etti.

İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın çevrede hasara yol açtığını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Tesellimiz tabi hiçbir yaralı ve can kaybının olmaması. Allah'a şükür o saatte sanayi sitemizde çalışanın olmaması herhangi bir zayiat vermememizi sağladı. 30'un üzerinde iş yerimizde çoğunluğu hafif düzeyde olmak üzere hasar oluştu. Gerekli hasar tespitler yapıldı. Dün akşamdan itibaren bütün birimlerimiz gerekli özeni göstererek esnafımızın hasarlarını tespit ettiler. Bütün esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, yapılan çalışmaları ve süreci takip ediyoruz."

Esnaflardan Mustafa Bayırlı da gün içinde paket servis yaptıklarını ve akşam 19.30 sularında iş yerinden ayrıldıklarını belirtti.

Tüm esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Bayırlı, "Allah esnafımızı korudu, talihsiz bir olay, olmasını istemezdik. Allah bizi çocuklarımıza bağışladı. Bizim iş yerimizde de hasar var, tüm büyüklerimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Öte yandan patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, patlama anı ve toz bulutunun çevreyi kapladığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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