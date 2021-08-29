Son dakika haberi | Balıkesir'de devrilen traktördeki yaşlı kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Balıkesir'de devrilen traktördeki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Balıkesir'de devrilen traktördeki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçe kırsalındaki Büyükdağdere Mahallesi'nde, Akpınar mevkisinde seyreden Yusuf Özkan idaresindeki 10 AA 553 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, araçta bulunan Elif Özkan (70), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Yusuf Özkan ise çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Numan Kurtulmuş Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Marcao Balotelli Arda Güler Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Balıkesir'de devrilen traktördeki yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 19:58:24. #1.14#

title