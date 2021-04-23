Son dakika haberi... Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi

Son dakika haberi... Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bakırköy sahilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle atlı polislerin de görev aldığı bir denetim gerçekleştirildi.

Bakırköy sahilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle atlı polislerin de görev aldığı bir denetim gerçekleştirildi. 23 Nisan nedeniyle Türk bayrağıyla süslenmiş polis araçlarının katıldığı denetim havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı polis ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında Bakırköy sahilinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle araçlar Türk bayraklarıyla süslendi.

Sahil boyunca devriye gezen ekipler, drone yardımıyla sahilde gezenlere uyarılarda bulundu. Denetim sırasında kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapan 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi. Evcil hayvan gezdirmek bahanesiyle sahilde piknik yapmak isteyenler de ekiplerce bölgeden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi
Son dakika haberi... Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi
Son dakika haberi... Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi
Son dakika haberi... Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Muslera Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:39:21. #1.15#

title