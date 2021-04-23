Son dakika haberi... Bakırköy sahilinde atlı polis destekli kısıtlama denetimi

Son dakika haberleri... Bakırköy sahilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle atlı polislerin de görev aldığı bir denetim gerçekleştirildi.

Bakırköy sahilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle atlı polislerin de görev aldığı bir denetim gerçekleştirildi. 23 Nisan nedeniyle Türk bayrağıyla süslenmiş polis araçlarının katıldığı denetim havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı polis ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında Bakırköy sahilinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle araçlar Türk bayraklarıyla süslendi.

Sahil boyunca devriye gezen ekipler, drone yardımıyla sahilde gezenlere uyarılarda bulundu. Denetim sırasında kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapan 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi. Evcil hayvan gezdirmek bahanesiyle sahilde piknik yapmak isteyenler de ekiplerce bölgeden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı