BAKIRKÖY'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN PARKTAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ
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BAKIRKÖY'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN PARKTAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakırköy'de çocukların oyun oynadığı sırada parktaki ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Bakırköy'de çocukların oyun oynadığı sırada parktaki ağaç kökünden sökülerek devrildi. Çıkan seslerden ağacın devrildiğini fark eden altında oturanlar, kaçarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay saat 17.30 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Terakki Aralığı Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Çocukların oyun oynadığı, sokak sakinlerinin de banklarda altında oturduğu sırada 20 yıllık ağaçtan sesler gelmeye başladı. Altında oturanlar kaçarken, ağaç eğildikten sonra kökünden sökülerek tamamen devrildi.

Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri elektrikli testere ile ağacı parçalara ayırdı.

Ağacın devrildiğini gören bir sokak sakini, Kendiliğinden çatırdamaya başladı, sonra bir anda yere indi. Allah'tan altında çocuklar yoktu. İtfaiyeyi çağırdık, hemen geldiler kestiler. 20 senelik ağaç dedi.

BAKIRKÖY'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN PARKTAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ
BAKIRKÖY'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN PARKTAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ
BAKIRKÖY'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN PARKTAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ
BAKIRKÖY'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN PARKTAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ
BAKIRKÖY'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN PARKTAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ
BAKIRKÖY'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN PARKTAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ
BAKIRKÖY'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN PARKTAKİ AĞAÇ DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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