Son Dakika | BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
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Son Dakika | BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'nın Aladağ ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'nın Aladağ ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu. Alevlerden etkilenen Topallı Mahallesi'nde mağdur olan ailelerle bir araya gelen Bakan Yanık'a, ziyaretinde, Adana Valisi Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkveren, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile kurum müdürleri eşlik etti.

VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Bakan Yanık ile beraberindekiler, evi yanan Zarife Büyükün'e, zararlarının giderileceğini ve devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Bakan Yanık'ın yanına gelen Arife Kocabıyık ise ahırındaki hayvanlarına vereceği yem ve samanlarının tamamen yandığını söyledi. Bakan Yanık ise Kocabıyık'ın evine giderek, zararlarının giderileceğini belirtti. Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ALADAĞ,(Adana)(DHA)

Son Dakika | BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
Son Dakika | BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
Son Dakika | BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
Son Dakika | BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
Son Dakika | BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
Son Dakika | BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE
Son Dakika | BAKAN YANIK, ADANA VE OSMANİYE'DEKİ YANGIN BÖLGELERİNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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