Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı
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Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı

31.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:15
Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı

Son dakika haberler: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bireysel ve mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bireysel ve mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından mesleki gelişim programları ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Selçuk, "Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" açıklamasını yaptı.


Son dakika haberi: Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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