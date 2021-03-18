Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, Karabağ'da
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Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, Karabağ'da

18.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:29
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, Karabağ'da

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağ'da Ermenilerin yakıp yıktıkları yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağ'da Ermenilerin yakıp yıktıkları yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu.

Azerbaycan ziyareti kapsamında Karabağ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fuzuli'nin Horadiz ilçesinde bulunan şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte bulunan kabirlere karanfil bırakan Bakan Pakdemir daha sonra Fuzuli şehir merkezine geçti. Bakan Pakdemir Ermenilerin işgal ettikleri Fuzuli'deki yakıp yıktıkları yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu. Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ile birlikte bölgeyi gezen Pakdemirli, Azeri yetkililerden de bilgi aldı.

Pakdemirli, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından sonra bölgeye gelen ilk Türk bakan oldu.

(Derya Yetim - Kamil Nadirli/İHA)

Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, Karabağ'da
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, Karabağ'da
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, Karabağ'da
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, Karabağ'da
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, Karabağ'da
Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, Karabağ'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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