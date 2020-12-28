Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 2020'de bitkisel üretim yüzde 5,9 arttı

Gelen son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020 yılında birçok üründe cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık. Ülkemiz bitkisel üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artış göstererek toplam 124 milyon tonu aşmıştır.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020 yılında birçok üründe cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık. Ülkemiz bitkisel üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artış göstererek toplam 124 milyon tonu aşmıştır. Bu başarı, pandemiye rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bitkisel üretim verilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir karış tarım toprağı boş kalmayacak' hedefi doğrultusunda üretimin arttığını belirten Pakdemirli, "2020 yılında birçok üründe cumhuriyet tarihinin rekor üretimlerine ulaştık. Ülkemiz bitkisel üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artış göstererek toplam 124 milyon tonu aşmıştır. Bu başarı, pandemiye rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır" dedi.

Atıl/ boş veya nadasa bırakılan alanlarda başlatılan projelerin yanında, birim alandan elde edilen verimi yükseltmeye yönelik yürütülen çalışmaların sonucunda tarımsal hasılanın artmaya devam ettiğini kaydeden Pakdemirli, bitkisel üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 69,3 milyon ton, sebzelerde 31,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.'TAHIL ÜRETİMİ YÜZDE 8,1 ARTTI'Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 oranında artarak yaklaşık 37,2 milyon tona ulaştığını vurgulayan Pakdemirli, "Bir önceki yıla göre; buğday üretimi yüzde 7,9 oranında artarak 20,5 milyon ton, arpa üretimi yüzde 9,2 oranında artarak 8,3 milyon ton, dane mısır üretimi yüzde 8,3 oranında artarak 6,5 milyon ton, yulaf üretimi yüzde 18,7 oranında artarak yaklaşık 314,5 bin ton oldu" dedi. Bakan Pakdemirli, ayrıca kırmızı mercimeğin yüzde 5,9 oranında artarak yaklaşık 328,4 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4,4 oranında artarak 5,2 milyon ton olarak gerçekleştiğini dile getirdi.'MUZDA ARTIŞ YÜZDE 32,8 OLDU'Pakdemirli, tütün üretiminin yüzde 12,2 oranında artarak 76,5 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 16,3 oranında artarak 21 milyon tona yükseldiğini söyledi. Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının da 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 oranında artarak yaklaşık 23,6 milyon tona ulaştığına dikkat çeken Pakdemirli, "Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elma yüzde 18,8, şeftali yüzde 7,4, kiraz yüzde 9,1, çilek yüzde 12,3, nar ise yüzde 7,3 oranında arttı. Turunçgillerden mandalina yüzde 13,3, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığı ise yüzde 248,7 oranında arttı. İncirde yüzde 3,2, muzda ise yüzde 32,8 oranında artış oldu" ifadelerini kullandı.Sebze ürünleri üretim miktarının ise 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak yaklaşık 31,2 milyon tona yükseldiğini anlatan Pakdemirli, "Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 0,7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ise yüzde 3,4 oranında arttı. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,8, kuru soğanda yüzde 3,6, salçalık kapya biberde yüzde 4,6 oranında artış oldu" dedi. '2021'DE ÇİFTÇİMİZE 24 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, 2021 yılında tarımsal üretimin daha da artması ve ortaya koydukları hedeflere ulaşılması için üreticileri destekleyeceklerini ve ilave 2 milyar lirayla birlikte toplamda 24 milyar tarımsal destek ödemesi yapacaklarını da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN