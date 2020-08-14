Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli açıkladı: Çeşme'deki yangın tamamen kontrol altında
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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli açıkladı: Çeşme'deki yangın tamamen kontrol altında

Son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli açıkladı: Çeşme'deki yangın tamamen kontrol altında -Yangının trafodan kaynaklı olduğu düşünülüyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

14.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:04

Bakan Pakdemirli açıkladı: Çeşme'deki yangın tamamen kontrol altında

-Yangının trafodan kaynaklı olduğu düşünülüyor

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, sitelerinden tahliye edilen vatandaşların gönül rahatlığı ile evlerine dönebileceğini belirtirken, yangının çıkış nedeninin trafo kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda dün saat 22.47 sıralarında başlayan yangın, saatte 53 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte bir anda büyüdü. Yangın sebebiyle bölgede bulunan 3 site tedbir amacıyla boşaltıldı. Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı. Yangına sabah saatlerinde 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Memnuniyetle söyleyebilirim ki; yangın tamam kontrol altına alındı, soğutma faaliyetleri sürüyor. Sitelerinden tahliye edilen vatandaşlar da gönül rahatlığı ile evlerine dönebilir. İzmir'imiz, Çeşme'miz, Ildır'ımız için geçmiş olsun. Yangının çıkış nedeninin trafo kaynaklı olduğu düşünülüyor. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. Kasıt veya kusur konusunu valilik çok yönlü şekilde soruşturuyor. Kasıt varsa; ki son günlerde bazı yangınlarda kasıt olduğu ortaya çıktı. Hatta bu şahısları da bizzat zaman zaman orman teşkilatı yakalayarak güvenlik güçlerine teslim etti. Benzer durumun olup olmadığı daha sonra aydınlanacaktır" dedi.

Yangınlar arttı, yanan alan azaldı

Bakan Pakdemirli, hava sıcaklıklarının artmasının her sene daha fazla yangınla karşı karşıya gelindiğini belirterek, "Gecen yıla oranla ay ay karşılaştırdığımızda, yüzde 30 daha fazla yangın var ama yanan alanlarımızı da 2,5 hektar civarına düşürdük. Yani diğer yıllardaki yangın ortalamasının altında. Bu sene teçhizat, su atar, amfibi jet uçak, helikopterler, yenilenen tesisatımız ve orman işçilerimizle orman teşkilatımız eskisinden daha şevkle, daha motive ve daha başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu kurumsal kapasitenin oluşturulmasındaki büyük katkısından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Gelişmiş ülkelerde ne varsa, çok daha fazlası bizde var. Onlar teknolojik anlamda ne kulandıysa çok daha fazlasını kullanıyoruz.

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Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli açıkladı: Çeşme'deki yangın tamamen kontrol altında

Kaynak: İHA

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