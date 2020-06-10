Son dakika haberi... Bakan Murat Kurum Kâğıthane'de incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi... Bakan Murat Kurum Kâğıthane'de incelemelerde bulundu

Son dakika güncel haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi... Bakan Murat Kurum Kâğıthane'de incelemelerde bulundu
10.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:39

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Kağıthane'de geçen yıl nisan ayında istinat duvarının kayması sebebiyle yıkılan bina sonrasında 34 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşüm süreci başlattıklarını belirterek 'Toplamda 745 bağımsız bölüm üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden de ağustos ayında vatandaşlarımıza bu projemizi teslim etmiş olacağız' dedi.

Kağıthane'deki çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den bilgi alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada gazetecilere açıklama yaptı. Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümü için tüm belediyelerimizle beraber seferber halindeyiz. Hem İstanbul'umuzda hem de Türkiye'nin her ilinde bir kentsel dönüşüm projesi yapmak üzere kararlılıkla projelerimizi devam ettiriyoruz' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geçtiğimiz nisan ayında biliyorsunuz Kağıthane ilçemizde istinat duvarının kayması sebebiyle yıkılan bina vardı. Bu arkada görülen iş makinesinin görüldüğü alandaydı. Hemen o gün burada seferber olmak suretiyle Kağıthane Belediyemizle birlikte bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. Bu süreç çerçevesinde etrafındaki 123 binayı risk tespitini yapmak suretiyle, 34 bin metrekarelik alanda gerçekten örnek diyebileceğimiz bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. İşte projemizin görseli. Az katlı yatay mimari esaslı, gerçekten yöresel değerleri taşıyan içinde her türlü sosyal imkanı olan, insanlarımızın burada mutlu ve huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını temin etmek amacıyla bu projeyi başlattık. Toplamda 745 bağımsız bölüm üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden de ağustos ayında vatandaşlarımıza bu projemizi teslim etmiş olacağız' diye konuştu.

Bakan Kurum'a ziyaretinde eşlik eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin destekleri için kendisine teşekkür etti. Başkan Öztekin, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı park ve yeşil alan çalışmalarının projelerini de Bakan Kurum ile paylaştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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