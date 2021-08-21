Son dakika haberi: Bakan Kurum, selde bisikletini kaybeden Umutcan'a yenisini hediye etti
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Son dakika haberi: Bakan Kurum, selde bisikletini kaybeden Umutcan'a yenisini hediye etti

Son dakika haberi: Bakan Kurum, selde bisikletini kaybeden Umutcan'a yenisini hediye etti
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da meydana gelen selde bisikletini kaybeden çocuğa yenisini hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da meydana gelen selde bisikletini kaybeden çocuğa yenisini hediye etti.

Kurum, selden etkilenen Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen 12 yaşındaki Umutcan Yanyürüyen, selde bisikletini kaybettiğini belirterek, yeni bir bisiklet istedi.

Kurum, Umutcan'a yeni bir bisiklet hediye etti.

Bisikletine kavuşan Umutcan, AA muhabirine, "İsteğimi geri çevirmediği için sevinçliyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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