Son dakika haberi: Bakan Kurum, selde bisikletini kaybeden Umutcan'a yenisini hediye etti

Edinilen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da meydana gelen selde bisikletini kaybeden çocuğa yenisini hediye etti.