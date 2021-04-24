Son dakika haberi! Bakan Kurum'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine "Tarih önünde sicili karanlık olanların soykırım ifadesini reddediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine "Tarih önünde sicili karanlık olanların soykırım ifadesini reddediyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin yıldır bu topraklarda adaleti ve barışı hakim kılmış, mazlumlara kucak açmış milletimize soykırım ithamı asla kabul edilemez. Tarihi gerçekleri; çarpıtmayla, yalan ve iftiralarla değiştiremezsiniz. Tarih önünde sicili karanlık olanların soykırım ifadesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven