Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'Turkovac' çağrısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca "Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara koronavirüs aşısı çağrısında bulundu. Koca, paylaşımında "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel