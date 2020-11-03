Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı Açıklaması
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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı Açıklaması

03.11.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:20
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlara, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlara, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kovid-19 testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi Kovid-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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