Bakan Koca'dan bayram mesajı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür
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Bakan Koca'dan bayram mesajı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir bayram mesajı paylaştı. Koca'nın tweetinde, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" ifadeleri yer aldı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca insanın ülkenin farklı yerlerine dağıldığı bugünlerde, Bakan Koca'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

"BİRAZ DAHA ÖZEN, BAYRAM SEVİNCİMİZİ SÜRDÜRÜR"

Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada korona salgınında vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Bakan'ın paylaşımında, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5 bin 261 olan yeni vaka sayısı dün 7 bin 680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" ifadeleri yer aldı.

Bakan Koca: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı vaka sayısı artıyor

TÜRKİYE GENELİNDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, dün akşam Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 66 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 835 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 233 bin 946'ya yükseldi.

Bakan Koca'dan bayram mesajı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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