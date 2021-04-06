Son dakika haberi... Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir
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Son dakika haberi... Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

Edinilen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir" dedi.

Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de partisinin grup toplantısında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na yönelik sözlerine isim vermeden tepki gösterdi. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun" ifadesini kullandı.

ANKARA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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