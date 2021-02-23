Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: Her haneye 100 megabit internet projemiz var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: Her haneye 100 megabit internet projemiz var

23.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:57
Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: Her haneye 100 megabit internet projemiz var

Son dakika politika haberi: ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, "Gençlerimizin en çok dikkat ettiği ve önemsediği konu olan internet ve internet hızı, bizim öncelik verdiğimiz konular arasında.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, "Gençlerimizin en çok dikkat ettiği ve önemsediği konu olan internet ve internet hızı, bizim öncelik verdiğimiz konular arasında. Türkiye 5G'ye geçecek ilk ülkelerden biri olacak. Ayrıca 2023 yılında her haneye 100 megabit internet projemiz var" dedi.

Bakan Karaismailoglu, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezini (USOM) ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, gençlerin; internet erişimi, fiber altyapı, internet servis sağlayıcıları, sosyal medya, internet erişimi, fiber altyapı konularındaki görüşlerini dinledi. Ardından gençlerin soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, ilgili kurumlar nezdinde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yatırımların yapılması yönünde çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Fiber altyapı yatırımlarının artırılması yönünde operatörleri yönlendiriyoruz. Gerekli çalışmalarla hanelere kadar fiber oranını artırılmasını sağlıyoruz" dedi.'HER HANEYE 100 MEGABİT İNTERNET'Gençlerin, Türkiye'nin geleceği ve umudu olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Gençlerin ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Gençlerimizin en çok dikkat ettiği ve önemsediği konu olan internet ve internet hızı, bizim en öncelik verdiğimiz konular arasında. Çalışmalarımız doğrultusunda Türkiye 5G'ye geçecek ilk ülkelerden biri olacak. Ayrıca 2023 yılında her haneye 100 megabit internet projemiz var. İçinde bulunduğumuz dijital çağın sunduğu birçok fırsat var. Gençlerimizin dinamizmi ile bu fırsatları değerlendirecek ve ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacağına güveniyorum. Canı gönülden inanıyorum ki bilişim, e-ticaret ve siber güvenlik alanında Türkiye, gençlerle büyüyecek, güçlenecek, güzel yarınlara ulaşacaktır. Gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: Her haneye 100 megabit internet projemiz var
Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: Her haneye 100 megabit internet projemiz var
Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: Her haneye 100 megabit internet projemiz var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Donald Trump
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Türkan Şoray Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Manisa İntihar Göztepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: Her haneye 100 megabit internet projemiz var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:00:56. #1.16#
title