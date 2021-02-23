Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: Her haneye 100 megabit internet projemiz var

Son dakika politika haberi: ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, "Gençlerimizin en çok dikkat ettiği ve önemsediği konu olan internet ve internet hızı, bizim öncelik verdiğimiz konular arasında.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, "Gençlerimizin en çok dikkat ettiği ve önemsediği konu olan internet ve internet hızı, bizim öncelik verdiğimiz konular arasında. Türkiye 5G'ye geçecek ilk ülkelerden biri olacak. Ayrıca 2023 yılında her haneye 100 megabit internet projemiz var" dedi.

Bakan Karaismailoglu, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezini (USOM) ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, gençlerin; internet erişimi, fiber altyapı, internet servis sağlayıcıları, sosyal medya, internet erişimi, fiber altyapı konularındaki görüşlerini dinledi. Ardından gençlerin soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, ilgili kurumlar nezdinde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yatırımların yapılması yönünde çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Fiber altyapı yatırımlarının artırılması yönünde operatörleri yönlendiriyoruz. Gerekli çalışmalarla hanelere kadar fiber oranını artırılmasını sağlıyoruz" dedi.'HER HANEYE 100 MEGABİT İNTERNET'Gençlerin, Türkiye'nin geleceği ve umudu olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Gençlerin ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Gençlerimizin en çok dikkat ettiği ve önemsediği konu olan internet ve internet hızı, bizim en öncelik verdiğimiz konular arasında. Çalışmalarımız doğrultusunda Türkiye 5G'ye geçecek ilk ülkelerden biri olacak. Ayrıca 2023 yılında her haneye 100 megabit internet projemiz var. İçinde bulunduğumuz dijital çağın sunduğu birçok fırsat var. Gençlerimizin dinamizmi ile bu fırsatları değerlendirecek ve ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacağına güveniyorum. Canı gönülden inanıyorum ki bilişim, e-ticaret ve siber güvenlik alanında Türkiye, gençlerle büyüyecek, güçlenecek, güzel yarınlara ulaşacaktır. Gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı