Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak"
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Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak"

08.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:37

Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: 'Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak'
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: 'Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak'
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: 'Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak'
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: 'Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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