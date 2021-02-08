Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak"
08.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:37
Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı'ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu