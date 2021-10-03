Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da nikah şahidi oldu - Haberler
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da nikah şahidi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da nikah şahidi oldu

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde yeğeni Banu Çavuşoğlu ile Ahmet Yüksel'in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

MANİSA (İHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde yeğeni Banu Çavuşoğlu ile Ahmet Yüksel'in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Lidya Sardes Termal Otel'de gerçekleştirilen düğünde Banu Çavuşoğlu ve Ahmet Yüksel çiftinin nikahını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda kıydı. Çavuşoğlu ve Yüksel çiftinin nikah şahitliğini yapan Bakan Çavuşoğlu, çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyip, evlilik cüzdanını ise yeğeni Banu Çavuşoğlu'na değil, damat Ahmet Yüksel'e verdi.

Nikahı kıyan Başkan Kayda ise genç çifte fincan takımı hediye edip, bir ömür boyu mutluluklar diledi.

(Behzat Akcan/İHA)

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da nikah şahidi oldu

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da nikah şahidi oldu

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da nikah şahidi oldu

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da nikah şahidi oldu

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da nikah şahidi oldu

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da nikah şahidi oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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