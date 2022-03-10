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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

AA - Hatice Özdemir Tosun - Politika
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ve Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ve Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüştü.

Çavuşoğlu, Rodriguez, Plasencia ve Kemayah ile Antalya Diplomasi Forumu öncesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı

AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Delcy Rodriguez, fuat oktay, Venezuela, Politika, Haberler

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