Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı
AA - Hatice Özdemir Tosun - Politika
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Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ve Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ve Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüştü.
Çavuşoğlu, Rodriguez, Plasencia ve Kemayah ile Antalya Diplomasi Forumu öncesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.