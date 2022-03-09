Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Dragone'yi kabul etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Dragone ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığındaki kabulde Genelkurmay Başkanı Güler de hazır bulundu.