Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
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Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu El-Taci Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
15.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:34

Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar devam ediyor. Koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra düzenlenen saldırının ardından koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve koalisyon güçlerine bağlı askerlerin kaldığı el-Taci Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlediği duyuruldu.

KATYUŞA FÜZESİYLE VURULDU

Güvenlik Ağı, El-Taci Askeri Üssü'nün içine 2 adet katyuşa roketinin düştüğünü belirtirken, roketlerin el-Raşidiye bölgesinden fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ SONRASI SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Öte yandan Irak'ta Ocak ayında ABD'nin düzenlediği operasyon sonucu İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinin ardından koalisyon güçlerini ve ABD askerlerini hedef alan saldırılar artarak devam ediyor.

Kaynak: İHA

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