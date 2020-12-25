Üst düzey Şii yetkili gözaltına alınınca Bağdat karıştı! Irak Başbakanı milislere meydan okudu
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Üst düzey Şii yetkili gözaltına alınınca Bağdat karıştı! Irak Başbakanı milislere meydan okudu

25.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:45
Üst düzey Şii yetkili gözaltına alınınca Bağdat karıştı! Irak Başbakanı milislere meydan okudu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii Asaib Ehli Hak Hareketi üst düzey yetkililerinden birisinin terör suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından hareketin destekçileri sokağa döküldü. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise, "Gerekirse yüzleşmeye hazırız" diyerek milislere meydan okudu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran'a yakınlığı ile bilinen Şii Asaib Ehli Hak Hareketi üst düzey yetkililerinden birisinin gözaltına alınması ardından hareketin destekçileri sokağa çıktı.

ÜST DÜZEY YETKİLİNİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN 05.00'E KADAR SÜRE VERDİLER

Irak güvenlik güçlerinin terör suçlamasıyla İran'a yakınlığı ile bilinen Şii Asaib Ehli Hak Hareketi üst düzey yetkililerinden birisinin gözaltına alınmasının ardından hareketin destekçileri başkent Bağdat'ın el-Arasat ile Filistin caddelerinde toplanmaya başladı. Gözaltına alınan yöneticinin serbest bırakılmasını isteyen Kays el-Hazali liderliğindeki Şii Asaib Ehli Hak Hareketi yandaşları daha sonra caddelerden çekilerek söz konusu yöneticinin serbest bırakılması için saat 05.00'e kadar yetkililere süre verdiği belirtildi.

BAŞBAKAN MEYDAN OKUDU: GEREKİRSE YÜZLEŞİRİZ

ABD misyonu ve koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara saldırıların arttığı bir dönmede meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise Şii milisleri işaret ederek, "Gerekirse yüzleşmeye hazırız" dedi.

"IRAK'IN HİÇBİR ŞEKİLDE MACERAYA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan el-Kazımi, Irak'ın bir emanet olduğunu ve hiçbir şekilde maceraya sürüklenmesine izin vermeyeceğini ifade etti. Başbakan el-Kazımi, "Yasa dışı tarafların maceraları yüzünden, vatandaşın güvenlik güçlerine olan güvenini kazanmak için sessizce ve sakince çalıştık" ifadelerini kullandı.

Üst düzey Şii yetkili gözaltına alınınca Bağdat karıştı! Irak Başbakanı milislere meydan okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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