Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti
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Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti

16.10.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:33

Bağcılar'da trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk kamyonun altında kalarak öldü.

Kan donduran kaza saat 11.00 sıralarında Bağcılar Birlik Caddesi'nin Çiftlik Meydan bağlantısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre 34 BEP 427 plakalı kamyon sürücüsü Murat K. trafik ışıklarından hareket ettiği sırada orada bekleyen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Bakri Ancilini isimli çocuğu fark etmedi.

KAMYON KAFASININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen Bakri Ancilini bir anda kamyonun altında kaldı. Kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçen 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan yakınları da olay yerine geldi. Çocuğun bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü Murat K. gözaltına alınırken polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden kareler;

Trafik ışıklarında cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü
Trafik ışıklarında cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü
Trafik ışıklarında cam silen çocuk kamyon altında kalarak öldü
Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (2)
HERO: Yazık küçücük çocuğun ne işi var oralarda. .
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CO HART: ALLAH RAHMET EYLESİN BIKTIK BU KAMYONLARDAN TIRLARDAN
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