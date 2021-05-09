Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA PAZARCILARLA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞLI SOPALI KAVGASI KAMERADA
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Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA PAZARCILARLA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞLI SOPALI KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BAĞCILAR'DA PAZARCILARLA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞLI SOPALI KAVGASI KAMERADAHaber - Kamera Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da pazarcılar ile Suriye uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı sopalı kavga çıktı.

BAĞCILAR'DA PAZARCILARLA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞLI SOPALI KAVGASI KAMERADA

Haber - Kamera Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da pazarcılar ile Suriye uyruklu kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Çiftlik Cumartesi Pazarı'nda yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu kişiler, pazarcılarla nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma sonrası pazardan ayrılan kişiler bir süre sonra kalabalık bir şekilde pazara geldi. Pazarcılar ile tekrar başlayan sözlü tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga eden kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavgayı gören Ahmet Özkılıç, Pazarcı grup ile Suriyeli grup arasında bir tartışma oldu. Bizimkiler onlarla kavga edip dövmüşler. Polis geldi, ambulans geldi. 3 kişi yaralandı. Kavganın sebebi herhalde manav tezgahında ürün beğenmedikleri için çıkmış. dedi.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde sopa olan kişilerin birbirlerine vurduğu, bazı kişilerin taş attığı, kavgada bir kişinin yere düştüğü görülüyor.

Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA PAZARCILARLA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞLI SOPALI KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA PAZARCILARLA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞLI SOPALI KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA PAZARCILARLA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞLI SOPALI KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi! BAĞCILAR'DA PAZARCILARLA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞLI SOPALI KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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