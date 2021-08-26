Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI
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Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobilde uğradığı silahlı saldırıda ölen Kadir Altın'ın (47) yanında bulunan ve ağır yaralanan oğlu Yusuf Altın (11), tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobilde uğradığı silahlı saldırıda ölen Kadir Altın'ın (47) yanında bulunan ve ağır yaralanan oğlu Yusuf Altın (11), tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Suruç'ta 15 Ağustos'ta alışverişe çıkan Kadir Altın ile oğlu Yusuf Altın'ın içerisinde bulunduğu park halindeki 34 RU 7843 plakalı otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir otomobilden silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan otomobildeki baba ve oğlu ağır yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Yaralı baba ve oğlu çevredeki vatandaşlar tarafından araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Altın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğlu ise hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Yusuf Altın, 11 gün yoğun bakım servisinde süren yaşam mücadelesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yusuf Altın'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından babası Kadir Altın'ın yanına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Saldırıda hayatını kaybeden baba ile oğlunun cinayet şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI
Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI
Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI
Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI
Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI
Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI
Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI
Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: BABASININ ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN YUSUF DA KURTARILAMADI - Haberler
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