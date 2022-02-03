BABASINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAÇMASAYDI ANNEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM - Haberler
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BABASINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAÇMASAYDI ANNEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da, 7 bıçak darbesi ile oğlu Muhammet Cem Uysal tarafından öldürülen Halil Uysal'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

BURSA (DHA) - Bursa'da, 7 bıçak darbesi ile oğlu Muhammet Cem Uysal tarafından öldürülen Halil Uysal'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uysal için Orhangazi ilçesi Muradiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye evden kaçarak kendisini kurtaran eşi Mürvet Uysal da katıldı. Mürvet Uysal, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Halil Uysal cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

BABASINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAÇMASAYDI ANNEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM

BABASINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAÇMASAYDI ANNEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM

BABASINI BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAÇMASAYDI ANNEMİ DE ÖLDÜRECEKTİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu, Halil Uysal, Otopsi, Bursa, Güncel, Haber

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