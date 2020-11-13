28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evine bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi

Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan Şuşa kentini 28 yıl sonra kurtarırken, Azerbaycanlı bir asker çocukluğunun geçtiği evi buldu. Evini bulmanın mutluluğunu yaşayan asker, "Bu evin sahibi geldi. Bu evin sahibi benim" dedi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını 44 gün süren operasyonların ardından kurtardı. Kurtarılan bölgeler arasındaki en önemli yerleşim yerlerinden biri de Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen ve Şuşa oldu.

"EVİN KAPISINI YIKMIŞLAR"

Azerbaycan ordusunda bulunan bir asker 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa kentinde çocukluğunun geçtiği evi buldu. Evinin bulunduğu mahalleyi anlatan Azerbaycanlı asker, "Bakın evim ne durumda. Bakın bizim mahallemize. Burada okul vardı. Bu bizim bahçe ve bahçenin duvarı dağılmış durumda. Evin kapısını yıkmışlar" ifadelerini kullandı.

"BU EVİN SAHİBİ GELDİ"

"Bu evin sahibi geldi. Bu evin sahibi benim" diyerek evini gösteren asker, "Fatma teyzenin evi de yıkılmış. Bütün evimizi yıkmışlar" şeklinde konuştu.

"BURADA DEDEMLER YAŞIYORDU"

Azerbaycanlı asker çocukluk yıllarındaki durumu anlatarak, "Burada dedemler yaşıyordu, burada merdivenimiz vardı ve bizim eve çıkıyordu. Şimdi evim tamamen yıkılmış. İşte burada lavabo vardı, yeni yaptırmıştık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ