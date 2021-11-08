Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında şehitler unutulmadı

Azerbaycan'da, vatan için canlarını feda eden şehitler, Karabağ zaferinin 1. yılında anıldı.

Başkent Bakü'de "Zafer Günü" dolayısıyla çeşitli kutlamalar düzenlenirken, şehitler de unutulmadı. Bakülüler, şehitleri anmak için 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe akın etti.

Şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarlara çiçek bırakıp dualar ederken, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Ganimetler Müzesi de ziyaretçi akınına uğradı

Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların bir kısmının sergilendiği Bakü'deki "Ganimetler Müzesi" de ziyaretçi akınına uğradı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferi tüm ihtişamıyla yansıtan müzeyi ziyaret edenler bol bol fotoğraf çektirdi.

Bir yıl önce Şuşa işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, bir yıl önce Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Ermenistan işgaline son verildi.

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 908 şehit verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

Haberi Kaydet