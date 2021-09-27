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Son dakika haberi... Azerbaycan'da, 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında şehitler anıldı

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Azerbaycan'da, 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında şehitler anıldı

Son dakika haberleri: Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında şehitler anıldı.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında şehitler anıldı.

"Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Zaferi kendilerine bahşeden kahraman asker ve subaylar ile gurur duyduğunu vurgulayan Aliyev, onların kahramanlığının, şecaatinin ve fedakarlığının artık destana dönüştüğünü kaydetti.

Aliyev, konuşmasında Türkiye'nin desteğinden de bahsederek, "44 gün boyunca bize en çok destek olan kardeş Türkiye'ye, en derin şükranlarımı sunuyorum. Kardeş Türkiye ve kardeş Türk halkı, savaşın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan ile dayanışma içinde oldu, destek gösterdi. Türk yöneticiler ve aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, bize büyük siyasi destek verdi, bize ilave güç verdi ve bunu asla unutmayacağız. 44 günlük Vatan Savaşı, Türkiye ile Azerbaycan'ın birliğini bir kez daha dünyaya gösterdi." ifadesini kullandı.

Şehitler için saygı duruşu

Yerel saatle 12.00'de şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ile metro trenleri ve otobüsler korna çaldı.

Cami, kilise ve sinagoglarda şehitler için dualar edildi

Ülkedeki tüm cami, kilise ve sinagoglarda, 2. Karabağ Savaşı'nda vatan için canlarını veren şehitler için dualar edildi.

Bakü'deki Tezepir Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de katıldı.

Paşazade, ülkedeki yaklaşık bin camide şehitler için dualar edildiğini belirtti.

Halk şehitliklere akın etti

Şehit yakınları ve vatandaşlar da 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında şehitliklere akın etti.

Bakü'de, 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, şehit mezarlarına çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyeti ile birlikte şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte Hasanov'un da katıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, tören mangası saygı atışı yaptı.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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