Son dakika haberi: Aynı üniversiteden 3 kez hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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Son dakika haberi: Aynı üniversiteden 3 kez hırsızlık yapan zanlı yakalandı

20.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:18
Son dakika haberi: Aynı üniversiteden 3 kez hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Ankara'da aynı üniversiteden 3 kez hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

Ankara'da aynı üniversiteden 3 kez hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Yenimahalle ilçesinde bulunan devlet üniversitesine farklı günlerde üç kez girerek öğrencilerin atölye ve laboratuvarlarda kullandıkları malzemeleri çalan hırsızın yakalanması için 2 ayrı özel ekip kurdu.

Ekiplerin istihbari çalışmaları ve inceledikleri 78 farklı güvenlik kamerasının kayıtlarından, şüphelinin kampüse üniversitenin demir kapısının altından ve üzerinden girdiği, çaldığı malzemeleri çuval içerisinde kampüsten çıkardığı ve üniversite önünden taksiyle uzaklaştığını tespit etti.

Bindiği taksiyi Plaka Tanıma Sistemi'nden takip eden ekipler, şüphelinin İskitler'deki bir hurdacıya giderek çaldığı malzemeleri sattığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, üniversiteden 12 pirinç döküm elek, 15 demir döküm kalıbı, yaklaşık 40 kilogram kilo bakır kablo ve laboratuvarda kullanılan içinde bakır özelliği bulunan 40 malzeme çalan M.Ö'yü ve hurdacı E.K'yi gözaltına aldı.

M.Ö'nün "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "açıktan hırsızlık", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "uyuşturucu kullanma" gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hurdacı E.K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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