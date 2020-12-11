Son dakika haberi... Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre RİZE'de aynı aileden 5 kişi, yaklaşık 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti.

RİZE'de aynı aileden 5 kişi, yaklaşık 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aileden 7 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç'e, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADIBurak Genç'in ölümünün hastanede durumu ağırlaşan babası Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Genç ailesinden Ali Genç'in dün, İbrahim Genç'in (53) geçen hafta, Bünyamin Genç'in (36) de 10 gün gün önce koronavirüsten hayatı kaybettikleri belirtildi. Aynı aileden 7 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

- Rize

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ