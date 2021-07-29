Son dakika haberi... Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
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Son dakika haberi... Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde etkisini artırdı Kent merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, vatandaşlar evlerini boşaltarak,...

Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde etkisini artırdı

Kent merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, vatandaşlar evlerini boşaltarak, sahil kesimlerine doğru kaçtı

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, rüzgar nedeniyle akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, vatandaşlar evlerini boşaltarak, sahil kesimlerine doğru kaçtı.

Edinilen bilgiye, dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde başlayan, gece saatlerinde ise ilçe merkezine kadar inen yangın devam ediyor. Bugün gündüz saatlerinde havadan da müdahalenin etkisiyle yangın kısmen kontrol altına alınabilirken, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle yangın yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Cumhuriyet Mahallesinde etkisi gösteren yangın dolayısıyla bölgede oturan vatandaşlar evlerini boşaltıp, sahil kesimlerine kaçarken, poyraz nedeniyle ekipler karadan yangına müdahalede güçlük çekiyor.

Bölgede şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken, bir taraftan ekipler yangına müdahale etmeye çalışıyor bir yandan da evinde kalan vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Son dakika haberi... Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
Son dakika haberi... Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
Son dakika haberi... Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı
Son dakika haberi... Aydıncık'daki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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