Son dakika haberi... Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin: "Kurban Bayramı'nda kurallara uyalım" Son dakika haberleri: Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları uyardı.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları uyardı. Kurbanlık alırken dikkat edilecek hususları açıklayan Şahin korona virüs kapsamında açıklanan kurallara da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Kurban Bayramı'nın Kovid-19 pandemi süreci nedeniyle önceki bayramlara oranla çok daha fazla tedbir altında geçeceğini hatırlattı. Hem insan hem de hayvan trafiğinin üst seviyelerde seyredeceği bayramda büyük problemler yaşanmadan tamamlanabilmesi için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Şahin, "Bu yıl ülke genelinde yaklaşık olarak 950 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvanın kurban edileceğini öngörmekteyiz. Bu sayılar göz önünde tutulduğunda, yıllık kesimin küçükbaş hayvanda yaklaşık yüzde 50'si, büyükbaş hayvanda ise yaklaşık yüzde 30'unun kurban bayramında yapıldığı görülmekte ve alınacak tedbirlerin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.

"Sağlıklı gıdanın anahtarı veteriner hekimlerdir"

Gıda kökenli hastalıkların yüzde 90'ının hayvansal gıdalardan kaynaklandığını belirten ve kurbanlık satın alırken dikkat edilecek konuları aktaran Şahin, "Bu nedenle her zaman olduğu gibi kurban bayramında da güvenli ve sağlıklı gıdanın anahtarı veteriner hekimler olacaktır. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvan temin ederken, tüylerde mat ve karışık görünüm, ağızda ve burunda anormal akıntı, çevreye karşı duyarsızlık ya da fazla ilgi, kulaklarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı olduğunu gösterir küpenin olmaması ve benzeri gibi risk taşıyan kriterleri göz önüne almalarının yanı sıra mutlak surette veteriner hekim tarafından detaylı muayene işlemi yapılmış hayvanları kurban etmelidirler. Satın alacak oldukları hayvanın, veteriner sağlık raporunun, pasaportunun ve nakil belgelerinin olup olmadığı sorgulanmalı ve hayvanların denetimi yapılan satış yerlerinden ya da kayıtlı hayvancılık işletmelerinden alınması, yine denetimi yapılan ve izin verilen yerlerde kesim işleminin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Kesim sonrası ortaya çıkacak olan hayvansal atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesinin ve kurbanlık hayvanların etlerinde ya da iç organlarında görülen ve şüphe uyandıran durumların ilgili kurumlara anında bildirilmesinin ortaya çıkabilecek olan zoonoz hastalıkların riskini minimuma indireceği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Çiftlik ve evcil hayvanlardan korona virüs bulaşmaz"

Kurban Bayramı dolayısıyla çok kısa sürede çok fazla miktarda hayvan kesiminin yapılacak olması, Kovid-19 pandemisi sürecinde insanlar arasında hastalığın bulaşma riskinin artmasını da beraberinde getirdiğini belirten Şahin, "Dolayısıyla, randevulu kesim yapılması ve kesim yerlerinde kalabalığın azaltılması, uygun hijyen şartlarının ve dezenfeksiyon işlemlerinin yoğunlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Son günlerde, gündeme gelen covid-19 hastalığının kurbanlık hayvanlardan insanlara geçip geçmediği konusu halkımız nezdinde panik oluşturmaktadır. Halkımız bu noktada müsterih olmalıdır. Kurbanlık hayvanlarda da dahil olmak üzere çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlardan insanlara covid-19 hastalığının bulaştığına dair bir bulgu bildirilmemiştir" diye konuşarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. - AYDIN

Kaynak: İHA