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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Barış Atagül (27) idaresindeki 09 AFU 349 plakalı motosiklet, Söke-Kuşadası kara yolu Soğucak Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Atagül'ün cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı gören aynı yönde giden otomobillerin motosiklete çarpmamak için fren yapması sonucu 3 araçlık maddi hasarlı başka bir kaza meydana geldi.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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