Son dakika haberi! Aydın'da 4 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili baba ve iki oğlu tutuklandı
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Son dakika haberi! Aydın'da 4 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili baba ve iki oğlu tutuklandı

08.12.2020 02:54 | Son Güncelleme: 08.12.2020 02:58
Son dakika haberi! Aydın'da 4 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili baba ve iki oğlu tutuklandı

Son dakika haberi... AYDIN'ın Efeler ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan ve4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelileri, baba ve iki oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan ve4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelileri, baba ve iki oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Kasım'da 15.00 Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen Ali D. (55), beraberinde çocukları Batuhan D. (26) ve Doğan Can D. (29) ile birlikte taksi ile giderken, aralarında daha önceden husumet bulunan K.Y., H.A., A.K. ve A.Y ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerine saçma ve mermi isabet eden K.Y., H.A., A.K. ve A.Y. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan K.Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, olay yerinde yapılan arada 20 boş kovan bulundu.

BABA VE İKİ OĞLU TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından kaçan A.D. ve iki çocuğunu yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan 2 tabanca ve 1 pompalı tüfeğe el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen Ali D. ile oğulları Batuhan D. ve Doğan Can D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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