Son dakika haberi: Avrupa İlaç Ajansı: "BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor"
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Son dakika haberi: Avrupa İlaç Ajansı: "BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor"

29.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:56
Son dakika haberi: Avrupa İlaç Ajansı:

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının, aşılama sonrasında görülen ölümlerle bağının bulunmadığını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının, aşılama sonrasında görülen ölümlerle bağının bulunmadığını bildirdi.

EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen "Comirnaty" adlı aşı hakkındaki ilk güvenlik güncellemesini yayımladı.

EMA'dan güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada, aşılama kampanyalarında Comirnaty hakkında toplanan güvenlik verilerinin, aşının bilinen güvenlik profili ile uyumlu olduğu ve yeni yan etki tespit edilmediği kaydedildi.

İleri yaştakiler dahil BioNTech-Pfizer aşısını olduktan sonra kaydedilen ölüm vakalarının incelendiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin tıbbi durumları ve yaş gruplarındaki ölüm oranları gibi verilerin dikkate alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "EMA'nın güvenlik komitesi, verilerin Comirnaty aşısı ile ölüm vakaları arasında bir bağa işaret etmediği, ölüm vakalarının güvenlik endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada EMA'nın, kullanımına onay verilen tüm Kovid-19 aşılarının aylık güvenlik güncellemelerine devam edeceği belirtildi.

EMA, şu ana kadar BioNTech-Pfizer aşısının yanı sıra Moderna'nın geliştirdiği aşıya onay verdi. AstraZeneca aşısının onayının da bugün çıkması bekleniyor.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının AB içinde kullanımı 21 Aralık 2020'de onaylanmış, aşılamalar 27 Aralık'ta AB ülkelerinde başlamıştı.

16 yaş üzerindeki kişilere uygulanabilen aşı, Kovid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünden protein üreten mRNA molekülü içeriyor. Aşı, SARS-CoV-2'nin yüzeyindeki "spike" adı verilen proteine saldırması için vücudu hazırlayacak şekilde çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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