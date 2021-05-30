Son dakika gündem: AVCILAR'DA POLİS UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, YANAN OTOMOBİLDEN VATANDAŞLAR KURTARDI
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Son dakika gündem: AVCILAR'DA POLİS UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, YANAN OTOMOBİLDEN VATANDAŞLAR KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AVCILAR Ispartakule'de polis uygulama noktasından kaçan sürücünün kullandığı otomobil, önce aydınlatma direğine ardından park halindeki iki kamyonete çarptı.

AVCILAR Ispartakule'de polis uygulama noktasından kaçan sürücünün kullandığı otomobil, önce aydınlatma direğine ardından park halindeki iki kamyonete çarptı. Kaza sonrası otomobil alev aldı, sürücü çevredekiler tarafından otomobilden çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Abdullah K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay dün 19.00 sıralarında Kuzey Yanyol Ispartakule mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 34 RZC 77 plakalı otomobil sürücüsü Abdullah K. polis uygulama noktasından kaçtı. Hızlı bir şekilde ilerleyen sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki park halindeki iki kamyonete çarparak durabildi. Sürücü içindeyken otomobil bir anda alev aldı. Bunu gören çevrendekiler alevler içinde kalan otomobilin içindeki sürücü Abdullah K.'yı çıkarttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, sağlık ekipleri de sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARAÇ YANIYORDU BURADAKİ KİŞİLER ÇIKARTTI

Kaza yapan otomobilin çarptığı kamyonetin sahibi Abdulkadir Bayır, Araçları dün park ettim eve gittim. Arkadaşlar aradı. Kazanın olduğunu söylediler. Bu araç direk içeri dalmış. Benim iki aracı pert etti. Arkadaşı hastaneye götürdüler. Otomobilde bir kişi vardı. Araç yanıyordu, buradaki kişiler içerden çıkarttı. dedi.

İLK MÜDAHALEYİ BİZ YAPTIK

Yanmaya başlayan otomobil içinden sürücüyü çıkartan Emre Akbaş, Hızını alamadı, direğe çarptı. Komşumuzun arabalarına çarptı. İlk müdahaleyi biz yaptık. Arabanın altı yanıyordu. Hemen aküyü çıkarttık. Araçtan çıkartıp, yere yatırdık. Ambulansı ve polisi aradık. İleride çevirme vardı, ondan kaçıyordu. Tam cevabını alamadık. ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, otomobilin hızlı bir şekilde aydınlatma direğine çarpması, ardından da kamyonetlere çarparak durması yansıdı. Öte yandan, kaza sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, iki kamyonette hasar oluştu.

Son dakika gündem: AVCILAR'DA POLİS UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, YANAN OTOMOBİLDEN VATANDAŞLAR KURTARDI
Son dakika gündem: AVCILAR'DA POLİS UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, YANAN OTOMOBİLDEN VATANDAŞLAR KURTARDI
Son dakika gündem: AVCILAR'DA POLİS UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, YANAN OTOMOBİLDEN VATANDAŞLAR KURTARDI
Son dakika gündem: AVCILAR'DA POLİS UYGULAMA NOKTASINDAN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, YANAN OTOMOBİLDEN VATANDAŞLAR KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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