Son dakika haberi! ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü
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Son dakika haberi! ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü

16.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:10
Son dakika haberi! ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için bindiği ATV'nin devrilmesi neticesinde ağır yaralanan Filistin uyruklu Abdullah Malheresh hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için bindiği ATV'nin devrilmesi neticesinde ağır yaralanan Filistin uyruklu Abdullah Malheresh hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da tercümanlık yapan Filistinli Abdullah Malheresh (25) arkadaşları ile birlikte Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye bölgesine geldi. Malheresh, gezmek için bindiği ATV'nin devrilmesi neticesinde yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Malheresh, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İstanbul'da ikamet eden Malheresh'in vefatını öğrenen yakınları üzüntüye boğuldu. Malheresh'in cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberi! ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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