Ataşehir'de pitbull saldırısı kamerada

ATAŞEHİR'de sokakta yürüyen genç kız, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki İrem Gülizar Demir, markete gittiği sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası pitbull cinsi köpeğin sahibi köpeğini genç kızın üzerinden alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan genç kız tedavisinin ardından polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri köpeğin sahibini yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın kaçtığı ve karda kayarak yere düştüğü bu sırada köpeğin genç kızın atladığı daha sonra köpek sahibinin genç kızın üzerinden köpeğini aldığı ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı