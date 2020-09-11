Son dakika haberi... Ataşehir'de bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Son dakika gündem haberine göre ATAŞEHİR'de geçtiğimiz günlerde bir otomobil durakta yolcu alan halk otobüsüne çarpmış, kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmişti.

ATAŞEHİR'de geçtiğimiz günlerde bir otomobil durakta yolcu alan halk otobüsüne çarpmış, kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi meydana geldi. İddiaya göre Fahrettin Yürür'ün kullandığı 78 AAH 186 plakalı otomobil, durakta yolcu alan Doğuş Kuzu'nun kullandığı Kadıköy-Kayışdağı arasında yolcu taşıyan 319 hat numaralı 34 ZJ 7393 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Otomobil içinde sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin özel halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün yolcu almak için durağa geldiği, otomobilin çarpmasıyla otobüsteki yolcuların ve şoförün kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA